Düsseldorf. Der 93 Jahre alte Künstler Günther Uecker hat einen Einblick in seine Arbeit an den neuen Kirchenfenstern für den Schweriner Dom gegeben. Uecker präsentierte am Mittwoch im Düsseldorfer Goethe-Museum 13 jeweils drei Meter hohe, blaue Fenster-Entwürfe auf Leinwand sowie mit Glasschmelzfarben bemalte Tafeln. Ein Film von Michael Kluth dokumentiert in der Ausstellung „Lichtbogen“ (30. Januar bis 17. März) die Anfänge des Projektes.

Der 93 Jahre alte Künstler Günther Uecker hat einen Einblick in seine Arbeit an den neuen Kirchenfenstern für den Schweriner Dom gegeben. Uecker präsentierte am Mittwoch im Düsseldorfer Goethe-Museum 13 jeweils drei Meter hohe, blaue Fenster-Entwürfe auf Leinwand sowie mit Glasschmelzfarben bemalte Tafeln. Ein Film von Michael Kluth dokumentiert in der Ausstellung „Lichtbogen“ (30. Januar bis 17. März) die Anfänge des Projektes.

Die ersten beiden von vier Fenstern, die Uecker „Lichtbogen“ nennt, waren im September 2023 im Schweriner Dom der Gemeinde übergeben worden. Die zwei weiteren von Uecker gestalteten Fenster sollen im Herbst folgen. „Nicht nur Museumsbauten sind Orte der Kunst“, sagte Uecker. Auch Gotteshäuser - ob Kirche, Synagoge, Moschee oder Tempel - seien „Stein gewordenes Halleluja, das wir aus dem Unsichtbaren formulieren“.

Der mit seinen Nagel-Bildern berühmt gewordene Uecker wurde 1930 im mecklenburgischen Wendorf bei Schwerin geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging er in den Westen und zählt heute zu den bedeutendsten zeitgenössischen deutschen Künstlern. Uecker setzt sich seit Jahrzehnten für die Versöhnung der Weltreligionen ein. So hatte er etwa den überkonfessionellen Andachtsraum im Berliner Reichstagsgebäude gestaltet.

© dpa-infocom, dpa:240124-99-734200/2 (dpa)