Boizenburg (dpa/mv). Unbekannte haben am Mittwochmorgen in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) einen Fahrkartenautomaten und einen Zigarettenautomaten gesprengt. Es wird ermittelt, ob die beiden Taten zusammenhängen, wie die Polizei mitteilte. „Die Kriminalpolizei sicherte Spuren an beiden Tatorten, die nun ausgewertet werden müssen“, hieß es. Der Schaden liegt den Angaben zufolge bei mehreren Tausend Euro.

