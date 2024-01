Greifswald (dpa/mv). Kurz vor dem Vollbrand einer Windkraftanlagen-Gondel bei Greifswald sind noch Monteure per Fahrstuhl zum Maschinenhaus hochgefahren. Sie hätten etwas gerochen, seien umgekehrt und die Feuerwehr alarmiert, sagte am Mittwoch der zuständige Betriebsführer Kristian Brunck der Deutschen Presse-Agentur. Zum Glück sei niemandem etwas passiert. Die Anlage war demnach nicht am Netz. Sie stand nach Aussage Bruncks nach der Behebung von Fehlermeldungen wieder kurz davor, in Betrieb zu gehen.

Die Gondel der Windkraftanlage brannte am Dienstag kontrolliert ab - wie auch bei einem Brand einer Windkraftanlage bei Demmin am selben Nachmittag. Die Ursache für den Brand bei Greifswald müsse noch geklärt werden, sagte Brunck. Gutachter beschäftigten sich jetzt mit dem Vorfall. Wenn Turm und Fundament stehen bleiben könnten, gehe es um einen Schaden von etwa 2,5 Millionen Euro.

Die betroffene Anlage habe eine Nabenhöhe von 94 Metern und eine Leistung von drei Megawatt. Sie sei im Zuge einer Modernisierung des dortigen Windparks zusammen mit fünf weiteren Anlagen Ende 2015 und Anfang 2016 aufgebaut worden. Zu dem Park gehörten demnach noch drei ältere Anlagen von 2001.

