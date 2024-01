Schwerin (dpa/mv). Der Juristen und frühere Chef der Staatskanzlei, Christian Frenzel, wird neuer Bürgerbeauftragter Mecklenburg-Vorpommerns. Der Landtag in Schwerin wählte den 61-Jährigen am Mittwoch mit deutlicher Mehrheit in das Amt. 47 Abgeordnete gaben Frenzel ihre Stimme, 26 votierten gegen ihn, einer der Parlamentsangehörigen enthielt sich in der geheimen Abstimmung. Das SPD-Mitglied Frenzel übernimmt Anfang März die Aufgabe des Bürgerbeauftragten von Matthias Crone, der nach zwölf Jahren und zwei Amtsperioden ausscheidet. Für seine stets zugewandte Amtsführung und klaren Forderungen gegenüber säumigen Behörden erhielt Crone Anerkennung über die Parteigrenzen hinweg.

Der Juristen und frühere Chef der Staatskanzlei, Christian Frenzel, wird neuer Bürgerbeauftragter Mecklenburg-Vorpommerns. Der Landtag in Schwerin wählte den 61-Jährigen am Mittwoch mit deutlicher Mehrheit in das Amt. 47 Abgeordnete gaben Frenzel ihre Stimme, 26 votierten gegen ihn, einer der Parlamentsangehörigen enthielt sich in der geheimen Abstimmung. Das SPD-Mitglied Frenzel übernimmt Anfang März die Aufgabe des Bürgerbeauftragten von Matthias Crone, der nach zwölf Jahren und zwei Amtsperioden ausscheidet. Für seine stets zugewandte Amtsführung und klaren Forderungen gegenüber säumigen Behörden erhielt Crone Anerkennung über die Parteigrenzen hinweg.

© dpa-infocom, dpa:240124-99-732453/2 (dpa)