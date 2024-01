Berlin/Schwerin (dpa/mv). Rund 75.000 Gäste haben in den ersten fünf Tagen der Grünen Woche in Berlin die Länderhalle Mecklenburg-Vorpommern besucht. Das teilte am Mittwoch das Landwirtschaftsministerium mit, das sich auf Angaben von Messedirektor Lars Jaeger beruft. „Ich bin überwältigt von dem großen Andrang in unserer Halle“, sagte Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) laut einer Mitteilung. Das Messe-Format lasse sich nicht durch digitale Varianten ersetzen.

Rund 75.000 Gäste haben in den ersten fünf Tagen der Grünen Woche in Berlin die Länderhalle Mecklenburg-Vorpommern besucht. Das teilte am Mittwoch das Landwirtschaftsministerium mit, das sich auf Angaben von Messedirektor Lars Jaeger beruft. „Ich bin überwältigt von dem großen Andrang in unserer Halle“, sagte Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) laut einer Mitteilung. Das Messe-Format lasse sich nicht durch digitale Varianten ersetzen.

Nach Angaben des Ministeriums sind die Ausstellerinnen und Aussteller in der MV-Halle sehr zufrieden und berichten von interessanten Gesprächen und guten Absätzen. Bis zur Halbzeit seien unter anderem etwa 12.000 Liter Bier und 25.000 Fischbrötchen über die Theke gegangen. „Das ist ein unfassbarer Erfolg“, zog Backhaus eine Messe-Zwischenbilanz.

Mecklenburg-Vorpommern ist auf der Grünen Woche mit etwa 60 Ausstellern vertreten. Die weltgrößte Ernährungsgütermesse endet an diesem Sonntag. Das Land gibt in diesem Jahr nach eigenen Angaben 842.000 Euro für seinen Messeauftritt aus, fast die Hälfte davon für die Hallenmiete.

© dpa-infocom, dpa:240124-99-732455/2 (dpa)