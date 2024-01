Rostock (dpa/mv). Wegen des Sturmtiefs „Jitka“ bleibt der Zoo in Rostock an diesem Mittwoch aus Sicherheitsgründen geschlossen. Am Donnerstag öffnet der Zoo voraussichtlich wieder, wie eine Sprecherin mitteilte.

Nach Angaben vom Mittwochmorgen erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Sturmböen in Mecklenburg-Vorpommern. Unter anderem an der Küste sei sogar mit schweren Sturmböen zu rechne. Ab dem Nachmittag soll es laut DWD zwischen dem Darß und Nordrügen teils orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten von 110 Kilometern pro Stunde geben.

