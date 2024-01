Rostock. Der Scandlines Fährbetrieb zwischen Rostock und Gedser (Dänemark) ist wegen Sturms am Mittwochmorgen eingestellt worden. Scandlines empfiehlt Reisenden am Dienstag, die Überfahrtsmöglichkeit zwischen Puttgarden und Rødby (Dänemark) zu nutzen. Das teilte der Fährbetrieb auf seiner Webseite mit.

Die Abfahrten der Fähren ab Rostock um 9.00 Uhr und 13.30 Uhr sind abgesagt worden. In Gedser fallen die Abfahrten um 11.15 Uhr und 15.45 Uhr aus. Der Betrieb soll in Rostock ab 18.00 Uhr und in Gedser ab 20.15 Uhr wieder aufgenommen werden.

