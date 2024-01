Schwerin (dpa/mv). Auf seiner ersten Sitzung im neuen Jahr trifft der Landtag in Schwerin heute eine wichtige Personalentscheidung. Zur Wahl steht der neue Bürgerbeauftragte Mecklenburg-Vorpommerns. Dafür hat die SPD den Juristen und früheren Chef der Staatskanzlei, Christian Frenzel, nominiert. Die Wahl des 61-Jährigen gilt angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Parlament als sicher. Das SPD-Mitglied Frenzel soll auf Matthias Crone folgen, der 2012 von der CDU vorgeschlagen worden war und Ende Februar nach zwei Amtsperioden ausscheidet.

Unter dem Eindruck des aktuellen Demonstrationsgeschehens in Deutschland debattiert der Landtag in der Aktuellen Stunde am Morgen über den Zustand der Republik. Das Thema „Vertrauen stärken - Zusammenhalt festigen - Demokratie verteidigen“ hat turnusgemäß die SPD gesetzt. In erster Lesung befasst sich der Landtag mit einer Reform der Kommunalverfassung. Mit der Gesetzesänderung soll unter anderem die bisherige Altersbegrenzung für Kandidaten bei der Wahl hauptamtlicher Bürgermeister und Landräte wegfallen.

