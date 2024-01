Bandenitz (dpa/mv). Eine Mutter und ihre beiden zweijährigen Kinder sind bei einem Verkehrsunfall auf der B321 zwischen Hagenow und Bandenitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war die 31 Jahre alte Frau am Dienstagvormittag durch einen Blick in den Rückspiegel kurz abgelenkt und verlor deshalb die Kontrolle über ihren Wagen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Fahrzeug kam infolgedessen von der Straße ab. Der Unfall schien die Mutter und die Zwillinge sehr mitgenommen zu haben, deshalb seien die Drei zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Auto wurde abgeschleppt, die Polizei schätzte den Schaden auf rund 8000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:240123-99-721937/2 (dpa)