Neustadt-Glewe (dpa/mv). Diebe haben aus einer Metallverarbeitungsfirma in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) Kupfer im Wert von 10.000 Euro gestohlen. Die Täter verschafften sich am vergangenen Wochenende nach Polizeiangaben von Dienstag gewaltsam Zutritt zum Firmengelände. Dann luden sie das Kupfer aus teils verschlossenen Containern, Lagerhallen und Garagen in ihr Fahrzeug und transportierten es ab. Der Tatzeitraum liegt laut Polizei zwischen Freitagabend 22.00 Uhr und Samstag 21.00 Uhr.

Diebe haben aus einer Metallverarbeitungsfirma in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) Kupfer im Wert von 10.000 Euro gestohlen. Die Täter verschafften sich am vergangenen Wochenende nach Polizeiangaben von Dienstag gewaltsam Zutritt zum Firmengelände. Dann luden sie das Kupfer aus teils verschlossenen Containern, Lagerhallen und Garagen in ihr Fahrzeug und transportierten es ab. Der Tatzeitraum liegt laut Polizei zwischen Freitagabend 22.00 Uhr und Samstag 21.00 Uhr.

© dpa-infocom, dpa:240123-99-721713/2 (dpa)