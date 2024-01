Plau am See (dpa/mv). Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in ein Hotel in der Innenstadt von Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) eingebrochen und haben einen Tresor mit Bargeld gestohlen. Nach Polizeiangaben verschafften sich die Täter Zugang zu den Büros des Hotels. Im Tresor waren mehrere Hundert Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.

