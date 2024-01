Schwerin (dpa/mv). Der auch in Mecklenburg-Vorpommern aktive Verein Mehr Demokratie fordert für die anstehende Reform der Kommunalverfassung erweiterte Beteiligungsrechte für Bürger. Im Ländervergleich liege der Nordosten bei der direkten Demokratie auf dem vorletzten Platz, erklärte Landesvorstandssprecher Dennis Klüver am Dienstag in Schwerin. Er mahnte Änderungen am Gesetzentwurf an, der am Mittwoch in erster Lesung im Landtag behandelt wird.

Der auch in Mecklenburg-Vorpommern aktive Verein Mehr Demokratie fordert für die anstehende Reform der Kommunalverfassung erweiterte Beteiligungsrechte für Bürger. Im Ländervergleich liege der Nordosten bei der direkten Demokratie auf dem vorletzten Platz, erklärte Landesvorstandssprecher Dennis Klüver am Dienstag in Schwerin. Er mahnte Änderungen am Gesetzentwurf an, der am Mittwoch in erster Lesung im Landtag behandelt wird.

Klüver riet den Abgeordneten, sich an den in Thüringen geltenden Regelungen zu orientieren. „Dort gibt es die bundesweit besten Regeln für Bürgerbegehren und Bürgerentscheide“, sagte er. In Mecklenburg-Vorpommern hingegen seien zu viele Themen davon ausgeschlossen. Bürgerentscheide sollten auch bei Verfahren der Bauleitplanung ermöglicht werden, der Zwang, Kostendeckungsvorschläge zu machen, gehöre abgeschafft.

Angesichts des schwindenden Vertrauens in das Funktionieren der Demokratie sei das Gebot der Stunde, „Demokratie auszubauen und nicht, schlechte Regeln zu bewahren“, betonte Klüver. Nach seinen Angaben prüft und vergleicht Mehr Demokratie seit 2003 die Regelungen der direkten Demokratie auf Kommunal- und Landesebene in allen Bundesländern.

Mit der bevorstehenden Gesetzesänderung soll die bisherige Altersbegrenzung für Kandidaten bei der Wahl hauptamtlicher Bürgermeister und Landräte wegfallen. Eine weitere Neuerung ist, dass die Kommunalvertretungen in Zukunft auch unabhängig von besonderen Ausnahmesituationen, wie etwa einer Pandemie, Sitzungen mittels Bild- und Tonübertragungen hybrid durchführen können. Zudem sollen Stellung und Mitwirkungsmöglichkeiten von Gleichstellungsbeauftragten und Beiräten mit der geänderten Kommunalverfassung gestärkt werden.

© dpa-infocom, dpa:240123-99-721436/2 (dpa)