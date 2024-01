Greifswald (dpa/mv). Zu einem Brand in luftiger Höhe ist es bei Greifswald gekommen. Dort ist ein Windrad in Brand geraten. Anwohner sollen Türen und Fenster schließen.

In der Nähe von Greifswald ist ein Windrad in Brand geraten. Die Gondel brenne in voller Ausdehnung, sagte eine Landkreissprecher am Dienstag. Am Brandort in Richtung Hinrichshagen seien mehr als 30 Einsatzkräfte mehrere Feuerwehren. Die Gondel werde kontrolliert abbrennen. Der erste Notruf sei kurz nach Mittag eingegangen. Zur Ursache oder Schadenshöhe liegen laut Sprecher bislang keine Erkenntnisse vor. Anwohner in der Umgebung sind gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klima- und Lüftungsanlagen abzuschalten. Zuvor hatten Medien berichtet.

