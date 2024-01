Stralsund (dpa/mv). Ein Koffer bleibt in einem Zugabteil in Stralsund zurück. Vom Besitzer keine Spur. Die Folge: Viel Arbeit für Polizei, Entschärfungsdienst und einen Spürhund.

Wegen eines herrenlosen Gepäckstücks in einem Regionalzug ist der Hauptbahnhof Stralsund in der Nacht zu Dienstag für mehrere Stunden gesperrt worden. Der schwarze Hartschalenkoffer war am Montag gegen 22.00 Uhr in einem Abteil des aus Berlin kommenden Reisezuges entdeckt worden, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Alle Zugfahrten von und nach Stralsund seien daraufhin umgehend gestoppt worden. Gegen Mitternacht kam ein Sprengstoffspürhund der Landespolizei zum Einsatz, der aber keine gefährlichen Stoffe erschnüffelte. Der Entschärfungsdienst der Bundespolizei stufte den Koffer schließlich als ungefährlich ein. Der Zugverkehr und der Hauptbahnhof seien gegen 3.45 Uhr wieder freigegeben worden.

