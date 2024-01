Ein Schild mit der Aufschrift «Polizei» hängt an einem Polizeipräsidium.

Todesermittlung Mann stirbt an Verbrennungen: Verfahren eingeleitet

Dierhagen (dpa/mv). Ein Mann ist nach Angaben der Polizei in Dierhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) auf dem Gelände einer Tischlerei an Verbrennungen gestorben. Es wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Es bestehe kein Straftatverdacht, hieß es weiter. Details zur Identität des Mannes nannten die Ermittler zunächst nicht. Auch zur Frage, wie es zu den Verbrennungen gekommen war, gab es zunächst keine Angaben. Zuvor hatte die „Ostsee-Zeitung“ berichtet.

