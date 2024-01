Nabu sucht Krötenretter in Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin (dpa/mv). Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) sucht ehrenamtliche Unterstützer, die Schutzzäune für Kröten in Mecklenburg-Vorpommern aufbauen und täglich kontrollieren. Diese sogenannten Amphibienzäune stehen parallel zur Straße und verhindern, dass Frösche, Molche und hauptsächlich Kröten auf ihrem Weg zu den Laichgewässern von Autos überfahren werden, wie der Nabu am Montag mitteilte. Dazu würden freiwillige Helfer gesucht, die die Tiere jeden Tag zählen und über die jeweilige Straße tragen müssen.

„Eklig findet man Kröten nur, wenn man noch keine Erfahrungen mit ihnen sammeln durfte“, sagte Eva Rieber vom Nabu Mecklenburg-Vorpommern. So sei die tägliche Zaunkontrolle besonders für Kinder unter Aufsicht ihrer Eltern geeignet. Der Auf- und Abbau der Zäune geschehe in der Regel am Wochenende, die Kontrolle solle bis etwa 9.00 Uhr morgens abgeschlossen sein. Für die Koordination im Raum Schwerin veranstaltet der Nabu am 1. Februar eine Online-Informationsveranstaltung.

