Demonstrationen Pressefahrzeug am Rande von Demo beschädigt - Ermittlungen

Stralsund (dpa/mv). Im Umfeld der Protest-Sternfahrt und anschließenden Kundgebung am Montag in Stralsund ist ein Pressefahrzeug beschädigt worden. Das Fahrzeug sei deutlich als Pressefahrzeug erkennbar gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Es sei ein Reifen zerstochen worden.

Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Ob die Beschädigung tatsächlich im Zusammenhang mit den Protestaktionen stehe, sei nicht erwiesen, sagte der Sprecher.

Am Montag hatten in Mecklenburg-Vorpommern Demonstranten in Rahmen mehrerer Autokorsos unter anderem gegen die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung protestiert. Dazu aufgerufen hatte die Privatinitiative Unternehmeraufstand MV. Auf ihrer Website fordert die Initiative neben einem Ende von Russland-Sanktionen und Neuwahlen „eine freie und ehrliche Medienlandschaft“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern