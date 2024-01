Polizei stoppt Männer: Haftbefehl und falscher Führerschein

Pomellen. Gefälschter Führerschein, keine Versicherung fürs Auto und ein offener Haftbefehl: Die Kontrolle eines Wagens an der Grenze zu Polen hat zumindest für einen von zwei Männern aus Georgien weitreichende Folgen. So endete die Fahrt des 27 Jahre alten Beifahrers in der Justizvollzugsanstalt in Neustrelitz, weil er noch eine Haftstrafe von 135 Tagen abzusitzen hatte, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte.

Der Mann hatte demnach einen Teil seiner fast zweijährigen Haftstrafe wegen Einbruchs und Diebstahls in der JVA Stuttgart verbüßt. Jedoch wurde er aus Kostengründen vor dessen Ablauf aus Deutschland ausgewiesen. Sollte er wieder ins Land einreisen, werde er festgenommen, lautete die Vereinbarung. Bei der Kontrolle seiner Ausweispapiere fiel der deshalb offene Haftbefehl aus.

Auch der Fahrer des in Pomellen (Landkreis Vorpommern-Greifwald) gestoppten Wagens muss sich wegen mehrerer Verstöße verantworten. So war der 29-Jährige nicht nur mit einem gefälschten ukrainischen Führerschein unterwegs, zudem hatte das Auto mit französischer Fahrzeugzulassung keine Auslandsversicherung. Der Mann sei nach Polen zurückgeführt worden.

