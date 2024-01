Einbrecher stehlen mehrere Zehntausend Euro aus Haus

Neustadt-Glewe (dpa/mv). Unbekannte sind in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in ein Einfamilienhaus eingebrochen und sollen mehrere Zehntausend Euro Bargeld aus einem Tresor gestohlen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen durchsuchten die Täter am Freitag mehrere Räume, nachdem sie zuvor vermutlich eine Terrassentür aufgebrochen hatten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Zeuge habe zwei schlanke, junge Männer vom Grundstück flüchten sehen. Die Eigentümerin sei zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause gewesen. Ob außer dem Bargeld noch mehr aus dem Haus gestohlen wurde, war zunächst unklar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern