Protest Demonstrationen und viele Autokorsos in MV

Rostock/Neubrandenburg (dpa/mv). In mehreren Städten müssen die Menschen am Montag mit Verkehrsbehinderungen wegen Pkw-Korsos und Protestaktionen gegen die Wirtschafts- und Steuerpolitik der Bundesregierung rechnen. Allein die Initiative Unternehmeraufstand MV organisiert nach eigenen Angaben 26 Korsos und 5 Kundgebungen. Eine der Kundgebungen ist in Neubrandenburg auf dem Marktplatz um 11.00 Uhr geplant.

Allein in Rostock führen nach Angaben der Stadtverwaltung am Montag zwischen 6.00 und 8.00 Uhr drei Autokorsos aus dem Landkreis Rostock in die Hansestadt. Ziel ist dort die Haedgehalbinsel im Stadthafen. Auch für Schwerin, Stralsund, Greifswald sind Aktionen angekündigt.

