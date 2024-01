Frachtschiff prallt gegen Brückenleitwerk

Wolgast (dpa/mv). Ein 88 Meter langes Frachtschiff ist in das Leitwerk der Peene-Brücke in Wolgast gestoßen. An dem unter der Flagge von Norwegen fahrenden Schiff entstand durch die Kollision ein nicht unerheblicher Sachschaden, wie das Landeswasserschutzpolizeiamt am Sonntag mitteilte. Ein Alkoholtest habe bei dem Schiffsführer nach dem Unfall am Samstag einen Wert von 1,92 Promille ergeben.

Gegen den Mann sei eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Schiffsverkehrs gestellt worden, hieß es weiter. Zudem würden weitere Ermittlungen geführt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Höhe des Schadens an der Brücke war den Angaben zufolge noch unbekannt.

