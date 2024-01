Fahrzeugdieb nach Verfolgungsfahrt in Stralsund festgenommen

Stralsund (dpa/mv). Nach einer Verfolgungsfahrt hat die Polizei in Stralsund einen mutmaßlichen Fahrzeugdieb kurzzeitig festgenommen. Als den Beamten am Sonntagmorgen in Sassnitz auf Rügen ein kürzlich gestohlener Transporter auffiel, flüchtete der 37-jährige Fahrer des Wagens in Richtung Bergen auf Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen), wie die Polizei mitteilte. Dabei missachtete der Fahrer sämtliche Anhaltezeichen der Polizei und durchbrach eine Straßensperre.

Auf seinem Weg Richtung Stralsund überfuhr der 37-Jährige dann einen durch die Polizei ausgelegten sogenannten Stop-Stick, mit dem die Luft aus den Reifen entweicht. Mit platten Reifen kam der vorbestrafte Fahrer schließlich auf einem Parkplatz zum Stehen und wurde kurzzeitig festgenommen.

Da die Beamten den Verdacht hatten, der Mann stünde unter Einfluss von Betäubungsmitteln, erfolgte zudem eine Blutentnahme. Durch den Einsatz wurden zwei Streifenwagen und der Transporter beschädigt - die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 2500 Euro. Der festgenommene Tatverdächtige wurde inzwischen auf Weisung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.

