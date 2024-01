Dobbin-Linstow (dpa/mv). Bei einem Brand in einem Bungalow eines Ferienresorts in Dobbin-Linstow (Landkreis Rostock) ist ein Schaden von rund 60.000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Brand in der Nacht zu Sonntag niemand, wie die Polizei mitteilte. Zur Brandursache machte die Polizei am Sonntag zunächst keine Angaben. Die Kriminalpolizei ermittelt.

