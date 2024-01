BBL: Rostock Seawolves unterliegen auch Würzburg

Rostock (dpa/mv). Die Rostock Seawolves müssen im Jahr 2024 weiter auf ihren ersten Erfolg in der Basketball-Bundesliga warten. Mit 78:91 (40:46) unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held den Würzburg Baskets am Samstagabend in der Stadthalle und kassierte damit bereits die vierte Niederlage in Folge. Damit weisen die Mecklenburger nach 16 Partien weiterhin nur sechs Siege auf. Bester Werfer aufseiten der Gastgeber war Chevez Goodwin (20 Punkte).

Ohne Shooting Guard Matt Bradley, der sich bei der Niederlage gegen die Veolia Towers Hamburg vor einer Woche am Knie verletzt hatte, fanden die Seawolves anfangs überhaupt nicht in die Partie. Schon nach wenigen Minuten lagen die Gäste mit 16:3 vorn und gingen auch mit einem klaren Vorsprung in den zweiten Abschnitt. In diesem wirkten die Rostocker dann erst einmal wie verwandelt und übernahmen nach einem Dreier von Derrick Alston zum 29:28 zum ersten Mal in diesem Spiel die Führung.

Nach dem Seitenwechsel gelang es den Hanseaten dann nicht, den Pausen-Rückstand von sechs Punkten möglichst schnell aufzuholen. Vielmehr bekam das Held-Team erneut Probleme in der Offensive und geriet weiter ins Hintertreffen. Dass die Rostocker das vierte Viertel wieder knapp für sich entschieden, änderte nichts mehr an der Niederlage.

