Agrar Bauern-Protest in Vorpommern: Konvoi mit 250 Fahrzeugen

Anklam (dpa/mv). Mit einem Fahrzeugkonvoi durch Vorpommern haben am Samstag mehrere Hundert Landwirte gegen die Sparpläne der Bundesregierung protestiert. Mehr als 250 Fahrzeuge, darunter 60 Traktoren, seien von Anklam über Gützkow, Jarmen und zurück nach Anklam unterwegs, sagte ein Polizeisprecher in Neubrandenburg. Seit Anfang Januar protestieren Bauern in Mecklenburg-Vorpommern und deutschlandweit unter anderem gegen die Pläne der Ampelkoalition, die Steuerbegünstigung beim Agrardiesel zu streichen.

