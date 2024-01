Auto kommt von Straße ab: Zwei Verletzte nach Unfall

Süderholz (dpa/mv). Bei einem Autounfall auf einer winterglatten Bundesstraße in Süderholz (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind am Samstag zwei Frauen verletzt worden. Laut Polizeiinformationen erlitt die 72-jährige Beifahrerin des Unfallwagens schwere Verletzungen. Zuvor hatte die 24-jährige Fahrerin den Angaben zufolge die Kontrolle über ihr Auto verloren. Der Wagen kam in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen.

Die 24-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Beide Frauen wurden von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3500 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern