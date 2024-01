Ein Mann geht im Park auf der Schlossinsel am Schweriner Schloss spazieren.

Wochenendwetter Frost und Glätte in Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin (dpa/mv). Zum Start des Wochenendes müssen sich große Teile von Mecklenburg-Vorpommern auf Frost und Glätte einstellen. Der Himmel wird sich laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Tagesverlauf aufheitern. Gebietsweise kann es zu Regen oder Schneeregen bei Temperaturen zwischen zwei und vier Grad kommen.

In der Nacht zum Sonntag soll es trocken bleiben. Bei Tiefstwerten zwischen minus vier und null Grad kann jedoch Glätte durch überfrierende Restnässe entstehen.

Am Sonntag steigen die Temperaturen auf bis zu plus fünf Grad an. Der DWD sagt ab dem Mittag von Westen aufkommenden Regen vorher. Die Nacht von Montag soll außerdem Wind und gebietsweise Sturmböen bringen.

