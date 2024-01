Sechs Menschen bei Brand in Mehrfamilienhaus leicht verletzt

Wolgast (dpa/mv). Sechs Bewohner sind am Freitagabend bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) leicht verletzt worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, qualmte es bereits stark aus einer Wohnung im ersten Stockwerk, wo das Feuer ersten Erkenntnissen zufolge in einem Wohnzimmer ausgebrochen war. Das teilte die Polizei am frühen Samstagmorgen mit.

Die Feuerwehrleute brachten sechs Anwohner in Sicherheit, einige von ihnen über eine Drehleiter. Der Inhaber der Wohnung, in der es brannte, wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die übrigen Bewohner der benachbarten Wohnungen wurden zunächst vor Ort betreut und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Sie waren ebenfalls leicht verletzt.

Ersten Schätzungen zufolge entstand laut Polizei ein Schaden von mindestens 30.000 Euro. Für die Bewohner der Appartements, die nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar waren, wurden Ausweichwohnungen bereitgestellt.

