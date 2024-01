MV richtet Ländertag auf Grüner Woche aus

Die Flaggen der Grünen Woche wehen am Eingang des Messegeländes.

Berlin/Schwerin (dpa/mv). Mecklenburg-Vorpommern lädt auf der Grünen Woche in Berlin am Samstag (11.00 Uhr) zum traditionellen Ländertag. Dieser wird in diesem Jahr von den Kreisen Nordwestmecklenburg sowie Ludwigslust-Parchim und der Stadt Schwerin unter dem Motto „So schmeckt MV“ gestaltet. Erwartet wird auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

In einer Kochshow wollen die beiden Landräte Tino Schomann (CDU) aus Nordwestmecklenburg und Stefan Sternberg (SPD) aus Ludwigslust-Parchim sowie Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) als Kochgehilfen fungieren. Für musikalische Unterhaltung sorgen der Spielmannszug Parchim, der mit seiner Showtanzgruppe anreist, Musiker der Musikschule Ataraxia in Schwerin sowie der Singer-Songwriter Öxl aus Wismar.

Mecklenburg-Vorpommern ist auf der Grünen Woche mit etwa 60 Ausstellern vertreten. Die weltgrößte Ernährungsgütermesse endet am 28. Januar. Das Land gibt in diesem Jahr nach eigenen Angaben 842.000 Euro für seinen Messeauftritt aus. Fast die Hälfte davon gehe für die Hallenmiete drauf.

