Eröffnungsfeier des Friedrich-Jubiläums in Greifswald

Greifswald (dpa/mv). Die Stadt Greifswald eröffnet am Samstag (18.00 Uhr) mit einer Feier im Dom ihr Jubiläumsjahr für Caspar David Friedrich. Der Dom St. Nikolai ist die Taufkirche des Malers, der am 5. September 1774 in der Universitätsstadt geboren wurde. Zum Anlass des 250. Geburtstags ist ein ganzjähriges Festprogramm mit Veranstaltungen geplant.

Zur Auftaktveranstaltung der Stadt Greifswald werden unter anderem Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) sowie Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) erwartet. Die Festrede mit dem Titel „Warum Caspar David Friedrich unser Zeitgenosse ist“ soll der Autor und Kunsthistoriker Florian Illies halten.

Caspar David Friedrich gilt heute als einer der bekanntesten Maler Deutschlands. In seinen Bildern kommt Vorpommern immer wieder als Motiv vor, etwa die Kreidefelsen auf Rügen im gleichnamigen Bild oder die Klosterruine im Greifswalder Ortsteil Eldena.

