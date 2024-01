Mehrere Hundert Teilnehmer bei Demo gegen rechts

Stralsund (dpa/mv). Auf dem Alten Markt in Stralsund haben am Freitagabend mehrere Hundert Menschen gegen die AfD und gegen Rechtsextremismus demonstriert. Zu Beginn der Versammlung beteiligten sich rund 800 Menschen, wie die Polizei auf der Online-Plattform X (vormals Twitter) mitteilte. Angemeldet waren den Angaben zufolge 200 bis 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Ein breites Bündnis aus Parteien, Organisationen und Vereinen hatte unter dem Motto „Demokratie verteidigen! Gegen die Deportationspläne von AfD & Co.“ zu der Kundgebung aufgerufen. Laut einer Polizeisprecherin verlief die Versammlung friedlich.

In den vergangenen Tagen hatte es unter anderem in Rostock und Schwerin Demonstrationen für Weltoffenheit und gegen rechts gegeben. In den kommenden Tagen sind weitere Demos geplant wie in Neubrandenburg am Sonntag und in Greifswald am Montag.

Anlass für die Demonstrationen waren Berichte des Medienhauses Correctiv vorige Woche über ein bis dahin nicht bekanntes Treffen von Rechtsradikalen mit Politikern von AfD und CDU in einer Potsdamer Villa vom 25. November. Dabei hat der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, im vergangenen November nach eigenen Angaben über „Remigration“ gesprochen. Damit meinen Rechtsextreme in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll - auch unter Zwang.

