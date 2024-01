Über 20 Millionen Euro Fördermittel für Gewerbegebiet

Bentwisch (dpa/mv). Mithilfe von über 20 Millionen Euro an Fördermitteln soll in Bentwisch (Landkreis Rostock) ein großes Gewerbegebiet entstehen. Laut Wirtschaftsminister Reinhard Meyer ist Bentwisch durch seine gute Verkehrsanbindung und Nähe zum Seehafen ein attraktiver Gewerbestandort. „Um langfristig zukunftsfähige Arbeitsplätze zu schaffen und zu sichern, ist eine kluge Ausweisung von Gewerbegebieten im Land weiter nötig“, erklärte Meyer am Freitag.

Mit dem Geld soll ein rund 60 Hektar großes Gewerbegebiet nördlich des Hansecenters entstehen. Nach dem aktuellen Bebauungsplan sollen 38 Hektar davon bebaut werden. 11,5 Hektar werden als Kompensationsflächen dienen und 10 Hektar als landwirtschaftliche Fläche.

