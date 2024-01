Polizei überführt Ladendieb wegen zwei linker Schuhe

Rostock (dpa/mv). Mit Hilfe einer Zeugin konnten am Donnerstag in Rostock drei mutmaßliche Ladendiebe von der Polizei gefasst werden. Bei einem Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft wurde unter anderem ein linkes Schuhpaar unterschiedlicher Größen mitgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Filialleiterin des betroffenen Ladens fiel am Tag nach der Tat ein 19-jähriger Mann auf, weil er das besagte Paar Schuhe trug.

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei demnach mehrere weitere gestohlene Gegenstände. Der 19-Jährige und zwei mögliche Komplizen werden nun verdächtigt, mehrere Paar Schuhe und weitere Bekleidungs- und Hygieneartikel gestohlen zu haben. Die Ermittlungen dauern an.

