Rostocks Rhein hofft auf neue Chance unter Selimbegovic

Schwerin (dpa/lmv). Hansa Rostocks Simon Rhein will die Rückrunde unter dem neuen Hansa-Trainer Mersad Selimbegovic für Eigenwerbung nutzen. „Bei einem neuen Trainer werden die Karten teilweise neu gemischt“, sagte der defensive Mittelfeldspieler der „Ostsee-Zeitung“ (Freitag). Beim Fußball-Zweitligisten aus Rostock hatte Rhein einen schweren Saisonstart erwischt, fiel zwischenzeitlich mit muskulären Problemen aus und kam erst am 15. Spieltag zu seinem ersten Saisoneinsatz.

Rostock hatte nach dem Ende der Hinrunde Trainer Mersad Selimbegovic verpflichtet und den Klassenerhalt als Ziel ausgegeben. Am Samstag (13.00 Uhr/Sky) treffen die Hanseaten zum Start der Rückrunde auf Rheins Ex-Club 1. FC Nürnberg. „Ich glaube, es wird dem Trainer schwerfallen, sich auf eine erste Elf in Nürnberg festzulegen. Ich gebe Gas und versuche, mich anzubieten“, sagte Rhein. „Ich war immer der Meinung, dass wir von der Qualität des Kaders her ganz gut aufgestellt sind. Von der Breite her ist das sehr gut.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern