Auto überschlägt sich in Grevesmühlen: Insassen flüchten

Grevesmühlen (dpa/mv). Bislang Unbekannte haben sich in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) mit ihrem Auto überschlagen und sind geflüchtet. Das teilte die Polizei nach dem Unfall am frühen Freitagmorgen mit. Demnach beobachteten Zeugen, wie das Auto von der Bundesstraße 105 abkam, gegen ein Schild prallte und auf dem Dach landete. Zwei Menschen hätten sich dann daraus entfernt. Ob sie verletzt sind oder ob noch weitere Personen in den Unfall verwickelt waren, blieb zunächst unklar. Während erster Ermittlungen wurde ein alkoholisierter 24-Jähriger angetroffen, der laut Polizei in dem Auto gesessen haben könnte.

