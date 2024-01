Mädchen wirft brennenden Papierkorb: Auto fängt Feuer

Neustrelitz (dpa/mv). Wegen eines brennenden Mülleimers ist ein Auto in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) bis zum Totalschaden ausgebrannt. Zuvor hatten ein 15-jähriges und ein 17 Jahre altes Mädchen im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses ein Teelicht in einem Papierkorb entsorgt, das vermutlich noch nicht komplett erloschen war, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Als der Papierkorb anfing zu brennen, geriet die 15-Jährige den Angaben zufolge in Panik und warf den Mülleimer kurzerhand aus dem Fenster. Dieser landete auf dem Auto, welches Feuer fing und von der Feuerwehr gelöscht werden musste.

Verletzt wurde bei dem Vorfall am Donnerstagabend niemand. Laut Polizei wurde eine Anzeige wegen des Verdachts auf fahrlässige Brandstiftung erstattet. Der Sachschaden am Auto beträgt demnach rund 18.000 Euro.

