Nach Fan-Krawallen: Hansa-Führung trifft Landesregierung

Schwerin (dpa/lmv). Vertreter der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern und die Führungsspitze des Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock treffen sich an diesem Freitag im Schweriner Sozialministerium zu einem Gespräch. Hintergrund sind die Ausschreitungen von Hansa-Fans in den vergangenen Monaten. Insbesondere beim Auswärtsspiel in Paderborn kam es dabei im Dezember zu 38 Verletzten.

Die Landesregierung hatte den FC Hansa danach aufgefordert, „die Geschehnisse konsequent aufzuarbeiten und verschiedene Maßnahmen zu entwickeln, um die Gewalt einzudämmen und die Sicherheit zu erhöhen“, wie es in einer Mitteilung in dieser Woche heißt. Um zu erfahren, wie der Stand der Umsetzungen ist, treffen sich Sportministerin Stefanie Drese und Innenminister Christian Pegel an diesem Freitag mit Vorstands- und Aufsichtsrats-Mitgliedern des Fußball-Clubs.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern