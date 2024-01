Kleinbusfahrer fährt bei Autokorso auf Polizeibeamten zu

Neubrandenburg (dpa/mv). Während eines Autokorsos in Neustrelitz ist der Fahrer eines Kleinbusses am Donnerstag auf einen Polizisten zugefahren. Wie die Polizei am Abend mitteilte, sei das Fahrzeug erst wenige Zentimeter vor den Beinen des Beamten zum Stillstand gekommen. Der 52-jährige Fahrer habe sich dann für sein Verhalten gerechtfertigt und dieses mit dem Recht auf Versammlungsfreiheit begründet.

Der Autokorso führte von Mirow nach Neustrelitz. Dort hätten auf dem Markt einige Teilnehmer die mit der Versammlungsleiterin abgestimmte Strecke verlassen, so die Polizei. Dabei sei der Verkehr beeinträchtigt worden. Der 52-Jährige habe die Weisung des Polizeibeamten ignoriert, der ihm vorgab, die festgelegte Fahrstrecke zu benutzen. Schließlich sei der Beamte beiseite getreten, „um eine weitere Eskalation der Situation zu verhindern und den Stau aufzulösen“, hieß es. Gegen den Fahrer wurde Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Nötigung aufgenommen.

Die Initiative „Unternehmeraufstand MV“ ruft seit einiger Zeit regelmäßig zu Autokorsos auf, bei denen die Teilnehmer gegen die Bundespolitik protestieren.

