Ehemaliger Bischof Rathke im Alter von 95 Jahren gestorben

Schwerin (dpa/mv). Der frühere Bischof der Mecklenburgischen Landeskirche, Heinrich Rathke, ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 95 Jahren, wie die Nordkirche mitteilte. Rathke war von 1971 bis 1984 Bischof der Mecklenburgischen Landeskirche. Von 1977 bis 1981 stand er darüber hinaus als Leitender Bischof an der Spitze der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche in der DDR. Rathke war verheiratet und Vater von sieben Kindern. Er lebte zuletzt in Schwerin.

Der Theologe wandte sich in seinem Leben gegen jegliche opportunistische Anpassung der Kirche. „Heinrich Rathke wird unserer Kirche fehlen. Sein mutiges Engagement für die Verfolgten von SED-Diktatur, Nationalsozialismus und Stalinismus haben Generationen von Theologen inspiriert“, teilte Kristina Kühnbaum-Schmidt, Landesbischöfin der Nordkirche, mit.

Der MV-Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur, Burkhard Bley, sagte, Rathke habe sich klar gegen die Versuche der Vereinnahmung und Beeinflussung seiner Kirche durch die von der SED gesteuerte Kirchenpolitik der DDR gewandt. Der Altbischof habe sich mutig für Menschen eingesetzt, die durch die SED-Diktatur drangsaliert und verfolgt wurden. Nach der Wende habe er sich für die Aufarbeitung der SED-Diktatur, die Klärung von politischen Verbrechen und die Öffnung der Stasi-Akten engagiert.

Die Trauerfeier für Rathke findet am 29. Januar im Schweriner Dom statt.

