Landespolizei bekommt 16 neue Fahrzeuge

Schwerin (dpa/mv). Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel (SPD) hat am Donnerstag in Schwerin 16 neue Fahrzeuge an die Landespolizei übergeben. Es handelt sich dabei um Kombis für den täglichen Streifendienst, wie das Innenministerium mitteilte.

Die neuen Wagen ersetzen alte Fahrzeuge und kosteten den Angaben zufolge rund 765.000 Euro. „Mit diesen neuen Einsatzmitteln zeigen wir, dass wir die Fahrzeugflotte der Landespolizei konsequent modernisieren, damit dieser tägliche Arbeitsplatz der Einsatzkräfte sicher und zuverlässig bleibt“, so Pegel laut Mitteilung.

Elf Fahrzeuge erhält der Streifendienst im Land, die anderen fünf die Autobahnpolizei. Die Funkstreifenwagen sollen in den Polizeiinspektionen Schwerin, Neubrandenburg, Wismar, Stralsund, Güstrow, Ludwigslust und Anklam eingesetzt werden. Die übrigen Fahrzeuge sind für die Autobahn- und Verkehrspolizeireviere in Altentreptow, Dummerstorf, Metelsdorf und Stolpe vorgesehen.

