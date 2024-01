Autodiebe bleiben liegen

Güstrow (dpa/mv). Diebe haben ein Fahrzeug von einem Autohaus in Güstrow gestohlen und sind wenig später damit liegen geblieben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, bekam sie am frühen Morgen einen Hinweis auf ein Pannenauto auf dem Standstreifen der Autobahn 20 zwischen Waren und Röbel. Die Beamten fanden vor Ort ein verlassenes Fahrzeug mit geöffneter Fahrertür.

Die Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug, das neu etwa 33.000 Euro wert ist, zuvor von einer Außenverkaufsfläche eines Autohauses entwendet worden war. Dafür hatten die Täter die Kennzeichen eines anderen Wagens gestohlen. Ob ein technischer Defekt oder ein leerer Tank Ursache für das Liegenbleiben war, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Sie sucht nun Zeugen, die zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh am Tatort etwas beobachtet haben.

