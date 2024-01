Grünen-Fraktion pocht auf sicheres Kirchenasyl in MV

Schwerin (dpa/mv). Die Grünen-Fraktion im Schweriner Landtag will ein sicheres Kirchenasyl in Mecklenburg-Vorpommern. Die rot-rote Landesregierung müsse sicherstellen, „dass keine Abschiebungen und auch keine Abschiebeversuche aus Kirchen und kirchlichen Räumen vorgenommen werden“, heißt es in einem Antrag der Grünen für die kommende Sitzungswoche. Außerdem fordern die Grünen die Landesregierung auf, die „Tradition des Kirchenasyls zu achten und den Schutzraum Kirche zu respektieren“. Zuvor hatte die „Schweriner Volkszeitung“ (Donnerstag) berichtet.

Beim Kirchenasyl nehmen Kirchen Flüchtlinge in besonderen Härtesituationen auf, um sie vor Abschiebung zu bewahren.

Für Aufsehen hatte im vergangenen Dezember ein Fall in Schwerin gesorgt. Dort sollte die Polizei auf Amtshilfeersuchen der Zuwanderungsbehörde in Kiel zwei junge Afghanen in Gewahrsam nehmen, um sie dann nach Spanien abzuschieben. Die Männer hatten zunächst in Schleswig-Holstein gelebt, dann mit Mutter, Vater und zwei jüngeren Geschwistern Kirchenasyl in Schwerin gefunden. Um die Abschiebung zu verhindern, verschanzte sich die Familie in dem Kirchengebäude, allerdings verschafften sich die Beamten gewaltsam Zutritt.

Das Vorgehen der Behörden gegen die Familie, die nach Angaben einer Kirchensprecherin in ihrer afghanischen Heimat akut bedroht war und der von deutscher Seite die Aufnahme zugesichert gewesen sei, war auf Kritik gestoßen. Den Angaben zufolge wurde damit das erste Mal in Mecklenburg-Vorpommern das Kirchenasyl gebrochen. Die geplante Abschiebung der beiden Männer wurde durch die zuständige Behörde in Kiel ausgesetzt.

