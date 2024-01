Auto und Holz-Lastwagen stoßen zusammen: Zwei Verletzte

Crivitz (dpa/mv). Ein Auto und ein mit Holz beladener Lastwagen sind vermutlich wegen einer missachteten Vorfahrt im Landkreis Ludwigslust-Parchim zusammengestoßen. Bei dem Unfall in Crivitz am Mittwochnachmittag seien beide Fahrer leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Beide kamen ins Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der 39 Jahre Autofahrer dem Lastwagenfahrer auf der Bundesstraße 321 die Vorfahrt genommen. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 100.000 Euro.

