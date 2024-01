Herd explodiert: Feuerwehr rettet 90-Jährige aus Haus

Bergen (dpa/mv). Ein explodierter Herd hat in Bergen auf Rügen einen Brand in einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus ausgelöst. Bei dem Brand sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Feuerwehrleute holten eine 90 Jahre alte Frau aus dem Dachgeschoss, die sich nicht allein in Sicherheit bringen konnte. Die beiden Bewohner der Erdgeschosswohnung retteten sich am Mittwochabend selbst ins Freie. Alle drei wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelte zur Brandursache, es wurde Strafanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen, schweren Brandstiftung aufgenommen. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 30.000 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern