Lena Hentschel aus Deutschland tritt im Vorlauf an.

Schwimmen Internationaler Springertag beginnt in Rostock

Rostock (dpa/mv). In Rostock beginnt am Donnerstag der 66. Internationale Springertag. Bis Sonntag werden mehr als 80 Kunst- und Turmspringer aus 17 Nationen im Neptun-Schwimmbad an den Start gehen. Nach dem Beginn der Corona-Pandemie hat es keinen Springertag mehr gegeben. Zudem wird es der erste große Auftritt für den neuen Präsidenten Lutz Buschkow werden. Der 66-Jährige war zuvor mehrere Jahre Wassersprung-Bundestrainer im Deutschen Schwimm-Verband (DSV).

Die DSV-Athleten um Olympia-Bronzegewinner Lena Hentschel (mit Tina Punzel) und Lars Rüdiger (mit Patrick Hausding) nutzen die Wettkämpfe an der Ostsee als WM-Test. Bereits am 2. Februar stehen in Doha die ersten Entscheidungen bei den Weltmeisterschaften auf dem Programm.

Der Springertag wurde zum ersten Mal 1956 organisiert und gehört nach Angaben der Veranstalter zu den traditionsreichsten Sportveranstaltungen in Norddeutschland.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern