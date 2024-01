Bauern-Proteste gehen vereinzelt weiter: Autokorso

"Wenn Bauer in Not Hunger droht" steht während einer Protestdemonstration vor dem Brandenburger Tor hinter einem Spielzeugtraktor.

Greifswald (dpa/mv). Die Landwirte in MV machen ihrem Unmut gegen geplante Sparpläne der Bundesregierung weiter Luft. Am Donnerstag müsse von 14.00 bis 19.00 Uhr wegen eines Autokorsos zwischen Klein Bünzow und Anklam mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, teilte der Landkreis Vorpommern-Greifswald am Mittwoch mit.

Der Protest-Konvoi starte in Klein Bünzow und führe über Ziethen bis zur Redoute-Kreuzung vor Anklam. Dieser Bereich solle für 40 Minuten gesperrt werden. Danach gehe es weiter nach Anklam und über Relzow zurück nach Klein Bünzow.

Am Samstag versammeln sich den Angaben zufolge dann in Jarmen Autos, Lastwagen und Traktoren zu einem Korso unter dem Motto „Unternehmer und Landwirte gegen die Steuerpolitik der Ampel“. Von 14.00 bis 21.00 Uhr könne es zu Verkehrseinschränkungen kommen.

Der Korso beginne am Hafen in Jarmen, führte über die B110 nach Demmin, weiter auf der B194 nach Loitz, über die L261 über Görmin, Dersekow nach Grubenhagen, Bandelin, Gützkow und zurück nach Jarmen. Der Landkreis bat Verkehrsteilnehmer, die Bereiche wenn möglich weiträumig zu umfahren.

Die Proteste richten sich unter anderem gegen die Pläne der Ampelkoalition, die Steuerbegünstigung beim Agrardiesel zu streichen.

