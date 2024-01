Ermittlungen Verdacht auf Brandstiftung nach Explosionen in Lagerhalle

Werder (dpa/mv). Nach dem Ausbruch eines Feuers in einer Lagerhalle in Werder bei Altentreptow ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Brandstiftung. Es wurde darüber hinaus entschieden, die Halle im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte kontrolliert abbrennen zu lassen, wie eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch sagte. Auch einen Tag nach dem Brandausbruch sei die Feuerwehr noch im Einsatz gewesen. Den Angaben zufolge beläuft sich der Schaden auf etwa 80.000 Euro.

Am Dienstag hatte es in der Halle immer wieder kleinere Explosionen gegeben. Das Dach war eingestürzt. Verletzt wurde niemand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung über Warn-Apps gebeten, das betroffene Gebiet zu meiden und Fenster sowie Türen geschlossen zu halten. Der Warnmeldung zufolge war die Rauchwolke auch über die Autobahn 20 gezogen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern