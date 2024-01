Warnung vor Glätte im Nordosten

Schwerin (dpa/mv). Überfrierende Nässe sorgt in Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch für glatte Straßen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Warnung vor Glätte ausgesprochen. Nachdem es am Dienstag vermehrt zu witterungsbedingten Unfällen mit Verletzten im Nordosten kam, blieb es in der Nacht sowie am Mittwochmorgen zunächst ruhig. Die Straßen seien weitestgehend geräumt, sagte etwa ein Sprecher der Polizei in Rostock. Im nördlichen Küstenumfeld erwartet der Wetterdienst im Laufe des Tages Schneeschauer, die dann erneut Straßenglätte verursachen können. Die Temperaturen bleiben dabei um den Gefrierpunkt.

