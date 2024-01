Schneeräumer wird von Pkw erfasst und stirbt

Klein Bünzow (dpa/mv). Beim Schneeräumen in Klein Bünzow (Vorpommern-Greifswald) ist ein 86 Jahre alter Mann von einem Auto überfahren worden. Er starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Er habe demnach am Dienstagnachmittag Schnee an der B109 geräumt, als eine 63-jährige Autofahrerin von Ziethen in Fahrtrichtung Karlsburg unterwegs war. Sie erfasste den Mann frontal mit dem Auto, als er laut Polizei plötzlich auf die Fahrbahn trat. Die Frau wurde leicht verletzt. Die Bundesstraße war bis zum Dienstagabend komplett gesperrt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern