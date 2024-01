Unfälle bei Schneefall im westlichen Mecklenburg-Vorpommern

Ludwigslust-Parchim (dpa/mv). Bei zwei Unfällen auf schneeglatten Straßen sind in Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Nach Angaben der Polizei wurde ein Autofahrer leicht verletzt, als sich sein Fahrzeug auf der A24 bei Zarrentin im Landkreis Ludwigslust-Parchim überschlug. An seinem Auto entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Berlin für kurze Zeit gesperrt.

Auf der Landesstraße 6 bei Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) stießen zwei Autos zusammen. Einer der Fahrer hatte nach Polizeiangaben einem entgegenkommenden Straßendienstfahrzeug ausweichen wollen.

Zwischen Hasenhäge und Ortkrug geriet ein mit drei Personen besetztes Auto auf winterglatter Fahrbahn in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Der 25 Jahre alte Fahrer wurde nach Polizeiangaben in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Seine 23 Jahre alte Beifahrerin wurde leicht verletzt. Ein sieben Monate alter Säugling wurde nicht verletzt, wurde aber nach Angaben der Polizei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Der 34 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme habe sich jedoch herausgestellt, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besessen habe, teilte die Polizei mit.

